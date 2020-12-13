الرئاسة اللبنانية تنفي مسؤولية الرئيس ميشال عون عن انفجار مرفأ بيروت

2020/12/13 | 11:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الرئاسة اللبنانية وجود أي مسؤولية للرئيس ميشال عون عن انفجار مرفأ العاصمة بيروت في آب الماضي.جاء ذلك في بيان للرئاسة، ردا على حديث وسائل إعلام محلية، مؤخرا، حول عدم اتخاذ عون أي إجراءات عندما علم بوجود مواد متفجرة … Readmore

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