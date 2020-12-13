تقرير: إيران تحث ''فصائلها المسلحة'' في العراق بالصبر .. والعصائب تتمرد!

2020/12/13 | 11:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

ذكر تقرير لموقع "ميديل ايست آي"، إن عصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي، تقود تمردا ضد أوامر طهران من خلال مواصلتها استهداف المصالح الأمريكية في العراق، مرجحا ان تتخلى ايران عن الفصيل وتتركه بمواجهة الوجود الاميركي لوحده.

وذكر التقرير ان "إيران اصدرت أوامر لحلفائها المسلحين في العراق بعدم مهاجمة أهداف أميركية، خوفا من ردود فعل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، الذي يسعى لعرقلة الجهود الإيرانية للتفاوض مع خليفته، جو بايدن، للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015".

واضاف انه "رغم التوجيهات الإيرانية الصريحة والصارمة، نفذت عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي بعض الهجمات على السفارة الأميركية في بغداد والمبعوثين الأمريكيين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية دون التنسيق مع أي من الفصائل الأخرى أو الايرانيين بحسب قائد احدى الفصائل المسلحة".

وأوضح أن "عصائب أهل الحق تعمل خارج السيطرة الإيرانية، وبالتالي لا تعتمد على حماية طهران أو الفصائل العراقية شبه العسكرية الأخرى، مما يثير العديد من التساؤلات حول مستقبلها".

ونقل الموقع عن مصادر امنية ان "قافلتين عسكريتين تحملان معدات للقوات الاميركية استهدفا اليوم الخميس بعبوات ناسفة مما ادى الى اضرار مادية على الطريق السريع جنوب بغداد، وسبق تلك الانفجارات هجوم صاروخي استهدف السفارة الأمريكية وسط بغداد في 17 تشرين الثاني، ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة سبعة آخرين، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية بعدد من الممتلكات الخاصة والمباني الحكومية".

وأعلنت جماعة مسلحة تطلق على نفسها اسم "كتيبة قاسم الجبارين" مسؤوليتها عن هجمات الخميس فيما أعلن فصيل آخر يطلق على نفسه اسم "عصب الكهف" المسؤولية عن هجوم تشرين الثاني بالصواريخ.

وكانت كلتا المجموعتين غير معروفة من قبل، لكن تم تداول أسمائهم خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث تناوبوا على إعلان المسؤولية عن هجمات استهدفت قوافل الدعم اللوجستي لقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في عدد من المحافظات.

وقال الموقع انه "على الرغم من توجيه أصابع الاتهام إلى كتائب حزب الله، إلا أن قادة أربعة فصائل شيعية مسلحة، بما في ذلك تلك المجموعة وعصائب أهل الحق ، نفوا لـميديل ايست آي تورطها في هذه الهجمات، وبدلا من ذلك، أصروا على أن عصائب أهل الحق نفذت الهجمات، مما وضع حدا للهدنة التي طرحتها الميليشيات مع الولايات المتحدة في تشرين الأول".

وقال قائد بارز في العصائب للموقع ان "الهدنة كانت مشروطة بجدولة خروج القوات الأميركية من العراق في غضون شهر واحد، لكن الأميركيين لم يفوا بهذا الشرط ولم يفعلوا أي شيء لإثبات نيتهم المغادرة".

وقال القائد إن "فشل واشنطن في وضع أي خطط للانسحاب الكامل من العراق يعني أن فصيله لم يعد بحاجة إلى الالتزام بوقف إطلاق النار".

واشار الى إن "الواجب الديني والوطني يقتضي من الجميع الوقوف ضد الوجود الأجنبي في العراق واستخدام كافة الوسائل السياسية والعسكرية لطردهم".

وجاء في التقرير انه "على الرغم من أن رد فعل إيران لم يتضح بعد، فإن الهجمات الأخيرة، التي نفذتها مجموعات صغيرة مرتبطة بعصائب أهل الحق من جانب واحد ودون تنسيق مع الفصائل الأخرى، أثارت خلافات كبيرة مع كتائب حزب الله، عصائب أهل الحق التقليدية.



أكثر من عقد من الزمان، والفصائل الشيعية الأخرى المدعومة من إيران".

وذكر سياسي شيعي بارز مقرب من إيران للموقع إن "عصائب أهل الحق هي أبرز الفصائل العراقية غير الراضية عن التوجيهات الإيرانية"، مشيرا الى إن العصائب تعتبر الوضع في العراق خاص وأنهم غير ملتزمين بوجهة النظر الإيرانية ولن يخضعوا للإرادة الإيرانية".

وأوضح السياسي الذي رفض الكشف عن اسمه أن "الكتائب أكثر التزاما بالتوجيهات الإيرانية، ومقاتلوها أكثر انضباطا، ويرون أنه من الضروري عدم الخلط بين المشهد العراقي بأي سلوك غير متوقع، لذلك كانوا ضد هذه الهجمات منذ البداية".

ويقول الموقع ان "عصائب أهل الحق تسعى إلى إعادة إنتاج خطابها الإعلامي والسياسي وتكريس فكرة انتمائها القومي وعدم ارتباطها بإيران ولديها نهج جديد يتعلق بالتحضير للانتخابات النيابية المقبلة.



والتنافس على رئاسة فصائل المقاومة المسلحة في العراق".

ويشير الى ان "اندلاع القتال بين عصائب اهل الحق وكتائب حزب الله امر غير متوقع حاليا بحسب قادة الفصائل.



لكن إصرار عصائب أهل الحق على مواصلة نهجها الجديد سيعني بالضرورة أن إيران قد تستبعدها وتضحي بها وتتركها لمواجهة الأمريكيين والحكومة العراقية وحدها".

ويضيف ان "كل السيناريوهات ممكنة وما سيحدث مع عصائب أهل الحق يتوقف على ما يقرره الإيرانيون، ومن المتوقع أن تسعى إيران لإعادتهم إلى أحضانها وتحاول الحد من طموحات الخزعلي أو إشباعها".

وقال أحد قادة كتائب حزب الله للموقع، في إشارة إلى زعيم عصائب أهل الحق: "هل سينجحون في ذلك؟..



لا أحد يعرف سوى الخزعلي والإيرانيين".

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