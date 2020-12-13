دعوات نيابية للكاظمي للتعامل بـ”قوة” مع أميركا: لا تسمح ببقاء أطول!

2020/12/13 | 11:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..دعا النائب عن دولة القانون عبد الهادي السعداوي، الأحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى التعامل مع الأمريكان من باب القوة وعدم السماح لهم البقاء فترة أطول، مشيرا إلى أن هناك تهاون من قبل الكاظمي بشان إخراج المحتل الأمريكي من العراق.وقال السعداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك تهاونا من قبل حكومة الكاظمي بشأن إخراج القوات الأمريكية من العراق”، مبينا أن “ما ندعو اليه الكاظمي ان يتعامل من باب القوة ولا يسمح لواشنطن ان تفرض رأيها على العراق”.وأضاف أن الوجود الأجنبي اصبح حجر عثرة أمام تطلعات العراقيين”، مشيرا إلى أن “قرار مجلس النواب كان واضحا للحكومة وهو الاستعجال في إخراج القوات الأمريكية”.وابدى السعداوي عن استغرابه من “انقضاء عام ٢٠٢٠ ولم تخرج هذه القوات”، مشيرا إلى أن “على الحكومة أن تلزم نفسها أمام مجلس النواب بجدولة جميع القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية من الأراضي العراقية”.



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