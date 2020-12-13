ملاحظات “الهرم الأكبر”.. أسرار نيوتن التي تكشف لأول مرة عن نهاية العالم

2020/12/13 | 11:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر إسحق نيوتن (1643-1727)، عالم الرياضيات الذي وضع أسس الفيزياء الكلاسيكية، وصاغ قوانين الحركة وقانون الجاذبية، أحد أشهر العلماء على مر العصور.إلا أن اهتماماته المتبحرة أخذته إلى عوالم غريبة عما نعدُّه الآن علما.مخطوطات جديدة فقد ظهرت مؤخرا، وبعد … Readmore

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