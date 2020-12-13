تركيا تنتقد استخدام ايران الفاضاً مسيئة ضد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

2020/12/13 | 11:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت تركيا استخدام طهران ما وصفته بـ”لغة مسيئة” ضد الرئيس رجب طيب إردوغان بعد تلاوته قصيدة تتضمن دلالات على أن المناطق الشمالية الغربية الايرانية هي جزء من أذربيجان.وكثّفت إيران وتركيا تعاونهما الاقتصادي خلال العقد الماضي، لكنهما لا تزالان متنافستين … Readmore

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