رتل امريكي محمل بالنفط السوري يدخل العراق

2020/12/13 | 11:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وكالة / سانا / السورية عن قيام القوات الامريكية بنقل كميات من النفط السوري من منطقة ريف الحسكة الى الاراضي العراقية عبر معبر الوليد.ونقلت الوكالة عن مصادر ، وصفتها بالخاصة ، قولها :" ان القوات الامريكية اخرجت رتلا محملا بالنفط السوري المسروق من ريف الحسكة الى الاراضي العراقية عبر معبر الوليد ".وبحسب الوكالة السورية فان الرتل يتألف من 85 آلية وصهاريج تحمل كميات كبيرة من النفط السوري المسروق، بالاضافة الى عدد من العسكريين الامريكيين الذين توجهوا الى العراق عبر معبر الوليد .ونقلت عن مصادر ميدانية :" ان قوات امريكية تتألف من 16 مدرعة ، رافقت الرتل النفطي عبر الحدود السورية الى العراق"./انتهى3

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