ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق المحلية

2020/12/13 | 11:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / شهدت السوق المحلية صباح اليوم الاحد ، ارتفاعا باسعار صرف الدولار.وبلغ سعر بيع الدولار 127500 دينار وسعر الشراء 126500 دينار ، لكل 100 دولار ./انتهى3

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