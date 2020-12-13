تفاصيل ’’مثيرة’’ عن مقابر القاعدة وداعش في ديالى

2020/12/13 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مكتب حقوق الانسان في محافظة ديالى، الأحد (13 كانون الأول 2020)، تفاصيل تخص مقابر تنظيمي القاعدة وداعش بالمحافظة.

وقال مدير المكتب صلاح لـ(بغداد اليوم)، انه "وخلال فترة سيطرة القاعدة على مناطق واسعة من ديالى بداية عام 2006، استخدم التنظيم مناطق عدة وحولها الى مقابر تضم رفات قتلاه".

واضاف مهدي، أنه "بعد دحر التنظيم من مناطق المحافظة، عثرت الاجهزة الامنية على مقابر تعد الاكبر على مستوى العراق، لقتلى عناصر القاعدة".

وأوضح: "المقبرة الأولى تقع في جنوب قاطع بهرز (30 كم جنوب بعقوبة)، وتضم أكثر من 60 قبراً، والثانية تضم أكثر من 70 قبراً".

وأشار مهدي إلى أن "القاعدة كانت تنقل جثث قتلاها من كل المناطق لتدفن في هاتين المقبرتين، بشكل سري"، مضيفاً أنه "لحد الآن، لا يعرف عدد العرب او الاجانب المدفونين هناك".

وتابع ان "تنظيم داعش الارهابي، على عكس القاعدة، فهو يعمد الى طمس معالم مقابره، ويعمد احياناً لتشويه جثث قتلاه وقطع رؤوسهم، لإخفاء اي معلومات قد تعرف من خلال قتلاه الذين يسقطون خلال العمليات العسكرية".

واشار الى ان "داعش لم يعمد الى نقل جثث قتلاه، الى مقابر مخصصة، فهو يدفنهم بنفس مناطق المعارك، دون ان يتم وضع اي علامة للاستدلال عليهم".

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