نائب يتحدث عن 3 خطوات قبل مناقشة البرلمان لموعد الانتخابات و3 مواعيد مقترحة من قبل الكتل

2020/12/13 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أكد النائب عن تحالف "الفتح"، مختار الموسوي، الأحد (13 كانون الأول 2020)، أن الكتل السياسية طرحت 3 توقيتات يمكن من خلالها إجراء الانتخابات المبكرة.

وقال الموسوي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "الكتل السياسية في السابق ناقشت ثلاثة مقترحات لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة الأول أن تكون في شهر حزيران المقبل، والثاني في شهر تشرين الأول المقبل، والثالث في شهر كانون الأول من العام 2021".

واضاف أن "البت في مواعيد إجراء الانتخابات من عدمه سيكون بعد تشريع قانون تمويل الانتخابات، وإكمال طاقم مفوضية الانتخابات (مدراء الفروع والأقسام)، والتصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية"، معتقدا ان "هذه الأمور تحتاج إلى وقت طويل للإكمال قبل الاتفاق على اجراء الانتخابات في مواعيدها المقترحة".

وتابع الموسوي أن "الكتل السياسية طالبت بتأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة إلى عدم ، بسبب اكتمال طاقم مفوضية الانتخابات، وتأخير تعديل قانون المحكمة الاتحادية".

وكان النائب عن تحالف سائرون محمود الزجراوي، أكد الجمعة (11 كانون الأول 2020)، ان تمرير قانون تمويل الانتخابات من قبل مجلس النواب ، يحتاج الى وقت.

وقال الزجراوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مجلس النواب انهى القراءة الثانية، لقانون تمويل الانتخابات، وهي حالياً في مرحلة التعديل على القانون، خصوصاً ان هناك تقريراً موسعاً ومفصلاً مقدم من قبل اللجنة المالية النيابية، وهناك تقرير ايضا من اللجنة القانونية النيابية، على القانون".

وأضاف، ان "البرلمان استضاف مفوضية الانتخابات، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، لمناقشة فقرات القانون معهم ولمعرفة حجم الاموال الضرورية التي تحتاجها الانتخابات المبكرة".

وأوضح الزجراوي، أن "مجلس النواب سيعمل على استضافات جديدة لهذه الجهات وغيرها، في الأيام المقبلة، وسيتم اجراء بعض التعديلات والإضافات على القانون، ثم يتم التصويت عليه، لكن تمريره يحتاج وقتاً ولا نتوقع التصويت عليه خلال جلسة الثلاثاء المقبلة".

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