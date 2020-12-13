2020/12/13 | 11:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان، حيث تجاوز عند الاصابات حاجز الـ100 الف اصابة.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 100129 حالة اصابة، 35640 في اربيل و29060 في السليمانية، و32342 في دهوك و3087 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 64431 حالة، 22617 في اربيل و19891 في السليمانية و19042 في دهوك و2881 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 3282 حالة، 890 في اربيل و1598 في السليمانية و653 في دهوك، و141 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 32416 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 12133 في اربيل و7571 في السليمانية و12647 في دهوك و65 في حلبجة.

PUKmedia متابعة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقليم كوردستان يتخطى حاجر الـ100 اصابة بفايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقليم كوردستان يتخطى حاجر الـ100 اصابة بفايروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).