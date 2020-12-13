أمانة بغداد: إنشاء 9 مدن جديدة العام المقبل

2020/12/13 | 11:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت امانة بغداد عن ان خطة العام المقبل تتضمن انشاء 9 مدن جديدة لسحب الزخم السكاني الحاصل في العاصمة، الى جانب تنفيذ عدد من المجسرات لحل مشكلة الاختناقات المرورية.وقال مدير التخطيط والمتابعة في الامانة المهندس حسين برهان في حديث لصحيفة "الصباح" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان الدائرة تعمل على اعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالنواحي العمرانية والتخطيطية والتصميمية التي تهدف الى تطوير واقع العاصمة، حيث يتم حاليا وضع خطط وبرامج لعام 2021 تتضمن استحداث مناطق ومدن نمو جديدة ضمن حدود التصميم الاساس لبغداد، ومشاريع سكنية وتجارية وصناعية بما يتماشى مع التخصيصات المالية والامكانيات الفنية. واضاف ان من ضمن المشاريع الجديدة للعام المقبل استملاك الاراضي المحيطة بالروضة الكاظمية المقدسة ضمن مرحلتها الثانية بعد الانتهاء من الاولى، فضلا عن المباشرة باعداد تصاميم ودراسات مجسر ساحة عقبة بن نافع وساحة 83 وشارع الداخل وشارع القدس، فضلا عن تحديد استقامات مركز الكرخ التراثي، حيث تم الانتهاء من تصاميمه بنسبة 100 بالمئة.واوضح ان خطة العام المقبل تشمل ايضا انشاء 9 مدن في اطراف بغداد لسحب الزخم من العاصمة، وقد وصلت نسبة انجازها الى اكثر من 95 بالمئة، وتقترب كلفة المشروع من مبلغ 4 ملايين دولار. واشار برهان الى وجود لجان متخصصة في الاسواق الشعبية تهدف لتوفير فرص للعاطلين عن العمل، وايضا لجنة اخرى خاصة بتنفيذ الفقرة (9) من قرار مجلس الوزراء 340 لسنة 2019 تعمل لانشاء مجمعات تسويقية تحتوي على محال تجارية بهدف تشغيل العاطلين عن العمل، ولجنة اخرى خاصة بالمجازر المؤقتة ودراسة طلبات المواطنين وفق شروط خاصة مع ضرورة اتباع السلامة المهنية في العمل، فضلا عن منح الموافقات التخطيطية للمشاريع الاستثمارية ودراسة طلبات المواطنين الخاصة باستغلال الاراضي التابعة للامانة من اجل تنفيذ بعض المشاريع عليها والبالغ عددها 5000 معاملة سنويا.

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