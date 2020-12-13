دولة القانون: الحاجة انتفت لاعادة احياء اللجنة السباعية

2020/12/13 | 11:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..رأى ائتلاف دولة القانون، الأحد، عدم وجود أي جدوى من بقاء اللجنة السباعية بعد اختيار رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن الحاجة انتفت لهذه اللجنة بعد تشكيل الحكومة.وقال المتحدث باسم دولة القانون النائب بهاء الدين النوري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحديث عن امكانية احياء اللجنة السباعية من جديد الأساس له من الصحة”.وأضاف أن “اللجنة السباعية كان عملها هو اختيار رئيس وزراء فقط محددة بسقف زمني وانتفت الحاجة لهذه اللجنة”، مشيرا إلى أنه “لا يوجد اي حوار بين القوى السياسية الشيعية لاعادة ترتيب اوراق اللجنة السباعية من جديد”.وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون حسين المالكي كشف في وقت سابق عن اجتماعات دورية للكتل الشيعية ضمن اللجنة السباعية لاعادة احياء التحالف الشيعي.



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