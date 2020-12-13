بنيان: البطولة الرباعية فرصة تحضير مهمة للأسود في التصفيات

2020/12/13 | 11:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع – ميثم الخفاجي – حسين عمار

اكد رئيس الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اياد بنيان انهاء جميع الاستعدادات اللازمة للمشاركة في منافسات البطولة الرباعية التي ستقام في التاسع من الشهر المقبل في دولة الامارات العربية بمشاركة منتخبات أيسلندا والكونغو والعراق بالاضافة الى البلد المضيف.

وقال بنيان في تصريح خاص لوكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الاحد، إن" المشاركة في البطولة الرباعية تعد فرصة مهمة من أجل التحضير لتصفيات كأس العالم"، مبيناً ان" البطولة تاتي مع توجهات المدرب ستريشكو كاتانيتش الذي طالب الاتحاد بتوفير مباراة تجريبية للمنتخب بمعدل مباراة واحدة في كل شهر وصولا للجاهزية المطلوبة قبل خوض ماتبقى له من مبارايات في التصفيات الاسيوية".

واضاف بنيان انه" خلال شهر كانون الثاني المقبل ستكون هناك اربع مباريات لاسود الرافدين، مباراتان منها في البطولة الرباعية ، فيما سيخوض مباراة امام منتخب الكويت في السابع والعشرين من الشهر المقبل بعدها باربعة ايام سيتم التنسيق مع احد المنتخبات الوطنية لاقامة اللقاء الودي الرابع ".

وبخصوص المباراة مع المنتخب الروسي اوضح بنيان ان" الاتفاق على اقامة مباراة ودية مع المنتخب الروسي لم يحسم حتى الآن ولم يتم التوصل الى اتفاق نهائي، ولكن وهناك بوادر ايجابية سيتم البت بها خلال الفترة المقبلة "، لافتا الى ان " هناك تدرجاً في اختيار المنتخبات من القوي الى الأقوى، حسب طبيعة الاعداد البداية دائما تكون من منتخبات اقل قوة ولاحقاً لقاء منتخبات بنفس المستوى وبعدها بمنتخبات اكثر قوة".

وطالب بنيان الجهات الحكومية وخلية الازمة بالسماح بعودة الجماهير الى الملاعب قائلا:إن " التطبيعية تضم صوتها إلى صوت الجمهور وتقف مع عودتهم الى الملاعب على الاقل بنسبة 50% املاً بأن تلتفت خلية الازمة الى الجماهير الرياضية وتفتح ابواب الملاعب كما فتحت المولات والكافيهات وغيرها ".

وبخصوص كتاب النزاهة البرلمانية اكد بنيان ان" البرلمان العراقي هو جهة تشريعية والتشريع غير معني بقضية التعاقد بخصوص النقل التلفزيوني " لافتا الى ان " التطبيعية يمكنها ان تتعامل مع هيأة النزاهة ولجنة الرقابة المالية، اما كتاب لجنة النزاهة البرلمانية فان التطبيعية تستغرب منه و لم تتعاطَ معه".

يذكر ان المنتخب الوطني يتصدر مجموعته الآسيوية برصيد 11 نقطة، حصدها من خمس مواجهات.

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