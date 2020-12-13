2020/12/13 | 11:33 - المصدر: عين العراق

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الأحد 13 ديسمبر 2020 | 11:28 صباحاً

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العقابي: العجز المالي المستمر لايمكن تغطيته حتى لو استقرت اسعار النفط لعام كامل

اكد عضو مجلس النواب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي :" ان العجز المالي المستمر لايمكن تغطيته حتى لو استقرت اسعار النفط لعام كامل ".



وقال العقابي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء تابعته "عين العراق نيوز" :" ان وصول سعر برميل النفط الى مايقرب من 70 دولارا ، سيسد النفقات الضرورية من رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة ونفقات اخرى لمشاريع استثمارية ".



واضاف :" ان ماموجود من عجز مالي لانستطيع تغطيته حتى لو بقي السعر ثابتا لعام كامل "، مبينا :" ان انتظار ارتفاع اسعار النفط لتغطية النفقات الضرورية دون البحث عن موارد اخرى..



كارثة ".



وشهدت اسعار النفط خلال الفترة الاخيرة ارتفاعا بعد انخفاض وركود استمر اشهرا عديدة ، واثر بشكل واضح على اقتصاد البلد ووضعه المالي

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