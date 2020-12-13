البنك المركزي يدعم ثمانية أندية رياضية

2020/12/13 | 11:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

انطلاقا من أهمية دعم قطاع الشباب والرياضة في العراق أعلن معالي محافظ البنك المركزي مطفى غالب مخيف عن مبادرة دعم ثمانية أندية رياضية.



وجاء ذلك خلال مشاركته في حفل نُظم في بغداد بحضور معالي وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال وشخصيات حكومية وبرلمانية اضافة الى رؤساء ورواد الاندية الرياضية وممثلي القطاع المصرفي.

المبادرة التي اطلقت عبر صندوق مبادرة تمكين الذي يشرف عليه البنك المركزي وترعاه المصارف وشركات الصرافة، حضيت بشكر وتقدير من لدن معالي وزير الشباب والرياضة والمعنين بهذا القطاع مؤكدين ان ذلك سيساهم بشكل كبير في تقدم عمل الاندية ومساعدتها في ظل الضائقة المالية التي تعيشها البلاد .

إلى ذلك أكد معالي محافظ البنك ضرورة توجه الأندية الرياضية الى مجال الاستثمار لمواجهة الضائقة المالية وتعزيز الموارد الذاتية.يُذكر أن الاندية التي شملت بالمبادرة هي (السماوه، القاسم، الديوانية، النجف، زاخو، اربيل ، الناصرية، الشطرة).

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