في النجف.. الأمن الوطني يفكك اخطر 5 شبكات للمخدرات

2020/12/13 | 11:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ النجفتمكنت مفارز الجهاز في محافظة النجف خلال شهري تشرين الثاني وكانون الاول من الاطاحة وفق اوامر قضائية بخمس شبكاتٍ للمخدرات واعتقال عناصرها البالغ عددهم عشرين متعاطياً وثلاثة تجار.وقال بيان لجهاز الامن الوطني ان “بحوزتهم كميات كبيرة من مادة الكرستال تقدر ب (4) كغم فضلاً عن كميات من مادتي الحشيشة والترياق وحبوب المخدرة ومشروبات …

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