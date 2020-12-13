الداخلية تنفي المصادقة على قرار مجلس تحقيقي خاص باحداث في ذي قار

2020/12/13 | 11:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنفت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، مصادقة وزيرها على قرار مجلس تحقيقي خاص باحداث امنية وقعت في ذي قار اواخر العام الماضي.وقالت الوزارة، في بيان وصل “النور نيوز” اليوم “تنفي وزارة الداخلية نفياً قاطعاً ما تم تداوله عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام وظهور نسخ مزورة وغير حقيقية من مجلس تحقيقي …

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