الكاظمي والملك عبد الله والسيسي في قمة ثلاثية ببغداد العام المقبل

2020/12/13 | 11:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتستضيف بغداد في الربع الاول من العام 2021 «قمة ثلاثية» تجمع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وملك الاردن عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي.وقال سفير العراق لدى مصر ومندوبه الدائم في الجامعة العربية احمد الدليمي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” ان «رئيس الوفد العراقي وزير التخطيط خالد البتال والوفد الوزاري وقعوا خلال الزيارة …

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