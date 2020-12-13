العنكوشي يمنح حارس الديوانية ألفا دولار نظير تصديه لركلة جزاء الجوية

2020/12/13 | 11:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلن رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي، تخصيص مكافأة لحارس مرمى الفريق وليد عطية بمبلغ 2000 دولار.

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