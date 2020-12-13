منظفات إيرانية بعشرات ملايين الدولارات.. والعراق في صدارة المستوردين!

2020/12/13 | 11:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مسؤولة دائرة المنتجات الكيميائية والسليلوزية بمنظمة التنمية التجارية الإيرانية، ندا عطائي، الأحد، نمو صادرات منتجات المنظفات 14 بالمئة في 8 شهور للفترة من 20 آذار حتى تشرين الثاني 2020 عن الفترة المناظرة 2019، حيث كان العراق في صدارة الدول المستوردة.

وأوضحت عطائي في بیان نقلته وسائل إعلام إيرانية وتابعه "ناس"، (13 كانون الأول 2020)، أن "بيانات الجمارك تشير إلى تصدير 185 ألف طن من انواع المنظفات بقيمة 76 مليون دولار بنمو سعري 14 بالمئة وكمّي 7 بالمئة على أساس سنوي".

وأشارت إلى أن "العراق وافغانستان وباكستان وتركمانستان وآذربيجان والصين وأوزبكستان وكازاخستان والهند من أكثر الدول استيراداً للمنظفات من إيران، حيث استحوذت على نحو 97 بالمئة من إجمالي الصادرات".

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