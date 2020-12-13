حزب كردي يدعو لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في أحداث التظاهرات

2020/12/13 | 11:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/السليمانية..طالبت الجماعة الإسلامية الكردستانية، الأحد، بتشكيل لجنة من البرلمان الاتحادي لغرض تقصي الحقائق وإدانة المسؤولين عن القمع الذي استهدف المتظاهرين في السليمانية .وقال عضو الجماعة الإسلامية ريبوار حمد في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “يجب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من قبل البرلمان الاتحادي، لآن برلمان الإقليم لايمكنه القيام بهذه الخطوة كونه مسلوب الإرادة من قبل أحزاب السلطة”.وأضاف حمد، أن “على اللجنة زيارة عوائل الضحايا الذي سقطوا خلال إطلاق النار في تظاهرات السليمانية، وأن الأحداث الأخيرة يجب أن لاتمر مرور الكرام دون عقاب للجناة”، مبينا أن “الدماء واحدة سواء في الجنوب أو كردستان، وعلى رئاسة البرلمان أن تبادر لتشكيل هذه اللجنة، باعتبار البرلمان هو سلطة رقابية على جميع مناطق العراق”.وشهدت تظاهرات السليمانية أحداثا متوترة سقط خلالها العشرات من الشهداء والجرحى، نتيجة لقيام حماية المقرات الحزبية بإطلاق النار الحي على المتاظاهرين.انتهى/ 15 ع

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