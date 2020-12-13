2020/12/13 | 11:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ادت شكاوى العديد من مستخدمي هواتف "آيفون" من عدم تلقيهم إخطارات بشأن الرسائل الواردة إليهم.

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