وزير الداخلية يصل سنجار

2020/12/13 | 11:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي الى

قضاء سنجار في محافظة نينوى.

وذكر مدير العلاقات والاعلام بوزارة

الداخلية اللواء سعد معن ، في تغريدة

على / تويتر/ :” ان وزير الداخلية والوفد

المرافق له، وصل الى سنجا

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