الداخلية تنفي مصادقتها على قرار مجلس تحقيقي باحداث ذي قار

2020/12/13 | 11:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت وزارة الداخلية، الاحد، مصادقتها على قرار مجلس تحقيقي خاص باحداث امنية وقعت في ذي قار اواخر العام الماضي، معتبرة ان الموضوع برمته مزور وغير صحيح.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم (13 كانون الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي انه "تنفي وزارة الداخلية نفيا قاطعا ما تم تداوله عبر عددا من مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام وظهور نسخ مزورة وغير حقيقية من مجلس تحقيقي زعم ناشريه انه جرت المصادقة عليه من قبل وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي، وكانت المصادقة حسب الوثائق المزورة المنشورة على قرارات المجلس وتوصياته والمتعلقة باحداث امنية وقعت في محافظة ذي قار في شهر تشرين الثاني من العام الماضي وراح ضحيتها عدد من الضحايا".

واضاف ان "الوزارة وفي الوقت التي تنفي هذه المزاعم والاكاذيب التي يراد منها تحقيق غايات ضيقة باتت معروفة لدى ابناء شعبنا الكريم فانها تؤكد تمسكها بحقها القانوني في ملاحقة المدعين كذبا عليها وفقا لاحكام الدستور واحقاقا للحق".

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