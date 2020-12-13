الاف الامريكان يتظاهرون في شوارع واشنطن دعماً للرئيس ترامب ورفضاً لنتائج الانتخابات

2020/12/13 | 11:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر آلاف الأميركيين في شوارع واشنطن دعما للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب ولمزاعمه بحصول تزوير في الانتخابات الرئاسية، دون أن يكترثوا لرفض المحكمة العليا طعون ترامب الأخيرة التي قد تكون آخر فرصه لإبطال نتيجة الانتخابات.وتجمع الآلاف في ساحة “فريدوم … Readmore

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