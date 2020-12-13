الزراعة النيابية : ملف المياه يجب ان تكون له اولوية في زيارة الكاظمي لتركيا

2020/12/13 | 11:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية ضرورة ضمان حصة العراق المائية الآنية والمستقبلية باي لقاء او حوار مع تركيا وايران.وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان صحفي :" ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيقوم بزيارة تركيا خلال الاسبوع الحالي للبحث في العلاقات والملفات الثنائية "، مشددا على اهمية ان يكون لملف المياه اولوية قصوى في المباحثات".واضاف :" ان ضمان حصة العراق المائية مسؤولية حكومية بالدرجة الاساس ، وعلى الحكومة اتخاذ الخطوات اللازمة لضمانها ، لزيادة الخزين المائي وزيادة مساحات الاراضي للمشاريع الزراعية ".ودعا الشمري الى ابعاد ملف المياه ، الذي يعد عصب الحياة ، عن اي امور سياسية ، والعمل على ضمان الحصة المائية للبلد من تركيا كدولة منبع للنهرين الخالدين ، وايران التي تعد منبعا لروافد نهر دجلة المتعددة./انتهى3

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