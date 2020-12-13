’’الأجواء إيجابية’’ فقط.. تعتيم على مجريات الحوار مع الوفد الكردستاني بانتظار ’’الاتفاق النهائي’’ - عاجل

2020/12/13 | 11:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اجتمع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، يوم (12 كانون الأول 2020)، مع الوفد الكردي السياسي، وسط تعتيم عالي على مخرجات الاجتماع، الذي طغت عليه ’’أجواء إيجابية’’ بحسب القيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني خالدة خليل.

ويشهد إقليم كردستان، منذ أيام احتجاجات غاضبة في محافظة السليمانية، بسبب تأخر رواتب الموظفين منذ شهور، وعدم استقرارها خلال الثلاث سنوات الماضية، مع استمرار الخلافات بين بغداد وأربيل حول الإيرادات والاستحقاقات المالية.

واجتمع رئيسي مجلس الوزراء والنواب ورئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري ونائبه مثنى السامرائي، أمس السبت، مع الوفد السياسي الكردي في العاصمة بغداد.

إيجابية فقط

وحاولت وكالة (بغداد اليوم) الحصول على معلومات عن الاجتماع من القيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني، خالدة خليل، لكنها اكتفت بالقول، إن "الأجواء بشكل عام إيجابية ونأمل ان تحل كل الامور العالقة، بالأمس اجتمع الوفد مع رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بحضور اللجنة المالية وبعدها اجتمع الفنيون بوجود شركة سومو لتحديد حصة النفط التي يصدره إقليم كردستان".

وأضافت، أن "الأخبار ستعلن بعد الانتهاء من الاجتماعات وما زالت الاجتماعات مستمرة عندما يكون هناك فنيين فهذا يعني أن كل شيء سيناقش وحسب الدستور، مضيفة أن، الدستور هو الحكم وهو الفيصل في كل شيء".

لا اتفاق رسمي

وعُقد اجتماع يوم أمس بحضور اللجنة المالية النيابية، حيث تواصلت (بغداد اليوم) مع عدد منهم للإطلاع على مجريات الاجتماع، لكنهم أجمعوا على الإعلان بعد التوصل لاتفاق نهائي.

ويقول النائب ناجي السعيدي، عضو اللجنة المذكورة، إن "المفاوضات مع الجانب الكردي ما زالت مستمرة، لا يوجد لغاية الان أي اتفاق نهائي".

ويوم أمس السبت، كشف عضو اللجنة المالية النيابية، النائب أحمد الحاج رشيد، لـ (بغداد اليوم)، أنه "حتى الآن، لا يوجد اتفاق رسمي بين حكومة بغداد وحكومة اقليم كردستان على ما يتعلق بالمشاكل المالية العالقة بين الطرفين، وبخصوص تطبيق بنود قانون العجز المالي في موازنة 2020".

وتابع، أن "هنالك مرونة في الحوار، بين الطرفين، ولكن موضوع التوصل إلى اتفاق رسمي، ما يزال عبارة عن تكهنات وتسريبات فقط"، مؤكداً "عدم التوصل الى اتفاق نهائي بين بغداد واربيل بخصوص القضايا المالية العالقة بين الطرفين".

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