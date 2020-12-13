علماء الدين: لايجوز الاعتداء على المؤسسات الحكومية

2020/12/13 | 11:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عدد من علماء الدين وائمة المساجد في محافظة السليمانية جميع الاطراف الى تهدئة الاوضاع، كما طالبوا الحكومة بتلبية مطالب المواطنين.

وقال علماء الدين الاسلامي في مؤتمر صحفي حضره PUKmedia: ندعو جميع الاطراف الى تهدئة الاوضاع في محافظة السليمانية، كما ندعو حكومة اقليم كوردستان الى الاستماع لمطالب المواطنين وصرف رواتب الموظفين المتاخرة.

واضافوا: لايجوز اهمال مطالب المواطنين ونحن نعتقد بأن المطالب هي مشروعة لكن لايجوز الاعتداء على ممتلكات الدولة والمؤسسات الخدمية التي هي ملك للشعب.

واكدوا: ان الاعتداء على الممتلكات العامة والمؤسسات الحكومية هو جريمة ومخالفة شرعية وهذه الاعمال تؤدي الى انحراف مسار التظاهرات وتخريب الاوصاع لذا يجب ان تكون التظاهرات بشكل سلمي وحضاري.

PUKmedia خاص

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