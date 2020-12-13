2020/12/13 | 12:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وزير الداخلية عثمان الغاني ونائب قائد العمليات المشتركة عبد الامير الشمري، اليوم الاحد، الى قضاء سنجار بهدف تعزيز الامن.

وقال مصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "وزير الداخلية عثمان الغاني ونائب قائد العمليات المشتركة عبد الامير الشمري وصلا، اليوم، الى قضاء سنجار".واوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الهدف من الزيارة هو تعزيز مديرية شرطة سنجار بالأسلحة والعتاد والاطلاع على الوضع الامني"، مشيرا الى أن "الزيارة تضمنت اللقاء بعدد من شيوخ العشائر وكان لهم ترحيب بعودة الاستقرار الامني واضافة الشمري كان رجوع للعودة العوائل النازحة الى القضاء بكثرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بهدف تعزيز الأمن.. الغانمي والشمري في سنجار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بهدف تعزيز الأمن.. الغانمي والشمري في سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).