قد يكون الراتب الأخير قبل أشهر على استلام الاخر.. المالية تطلق رواتب الموظفين لشهر كانون الاوال

2020/12/13 | 12:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة المالية تعلن اطلاق رواتب الموظفين لشهر كانون الاوال

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