وفد أمني برئاسة وزير الداخلية يزور سنجار

2020/12/13 | 12:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – امنة السلامي

اعلنت قيادة العمليات المشتركة عن وصول وفد أمني برئاسة وزير الداخلية إلى قضاء سنجار.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية(واع)،اليوم الاحد، ان " وفداً برئاسة وزير الداخلية وبرفقة نائب قائد العمليات المشتركة وقائد الشرطة الاتحادية وقائد قوات الحدود في زيارة وصل الى مدينة سنجار للإطلاع على الواقع الأمني والخدمي فيها".

واضاف ان " الوفد الأمني عقد اجتماعا مهما ومفصلا مع مدراء الشرطة والمسؤولين عن الامن داخل مدينة سنجار وكذلك مع شيوخ ووجهاء القضاء لمناقشة الكثير من المشاكل".

واشار الى ان قيادة العمليات المشتركة سترسل لجنة للإشراف والاطلاع على الواقع الأمني والخدمي في سنجار

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