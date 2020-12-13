مصر والعراق توقعان مذكرة تفاهم لرسم السياسات الاقتصادية والتنموية بين البلدين

2020/12/13 | 12:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: شهد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، توقيع مذكرة تفاهم بين هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وخالد بتال نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط العراقي، في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية والعمل الإحصائي والتعاون …

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