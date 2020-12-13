كورونا يطغى على أحداث 2020 لكن الوباء

2020/12/13 | 12:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ الحرب العالمية الثانية، لم تهيمن ظاهرة واحدة على الأخبار في جميع أنحاء العالم مثلما فعلت جائحة كوفيد-19 في 2020.

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