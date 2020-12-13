رابطة المصارف الخاصة تحدد أسباب ارتفاع سعر الدولار في الاسواق العراقية وتكشف ماسيحدث خلال الفترة المقبلة

2020/12/13 | 12:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت رابطة المصارف الخاصة، اليوم الأحد، العمل على محورين لدعم مختلف الشرائح المجتمعية، فيما بينت أن التصريحات السلبية حول انخفاض قيمة الدينار العراقي، أسهمت بارتفاع سعر صرف الدولار.

وقال مدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة علي طارق في تصريحات صحفية، إن “الرابطة تعمل حاليا على محورين، الأول هو الدعم الذي يتقدم عن طريق صندوق تمكين المبادرات المجتمعية، الذي يشرف عليه البنك المركزي ورابطة المصارف، تجاه المشاريع الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية، وايضاً المشاريع الشبابية بشكل عام”.

وأضاف،أن “المحور الآخر يتعلق بالعمل المصرفي، إذ إن البنك المركز العراقي سهلَّ كثيراً موضوع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق المصارف، إذ هناك أكثر من 35 مصرفاً مشاركاً في هذه المبادرة”.

وأشار إلى أن “نسبة الفائدة تتراوح من 3 – 4 بالمئة، حسب حجم القرض، لكن يجب أن تكون المشاريع قائمة أو أفكار لمشاريع مؤسسة حديثة”.

وفيما يخص ارتفاع أسعار صرف العملة، أوضح المدير التنفيذي، أن “أسعار صرف الدولار تخضع لمسألة العرض والطلب، فالتصريحات السلبية جداً نحو تخفيض قيمة الدينار العراقي في الفترة المقبلة الذي أسهم بالتجار والمواطنين المتعاملين الى تحويل أموالهم للعملة الصعبة”.

ولفت إلى أن “البنك المركزي العراقي لديه أدواته في ادراة السياسة النقدية، ففي الوقت الحالي هنالك ضغط كبير على الدولار الذي أدى إلى ارتفاعه في السوق الموازية”، متوقعاً أن “البنك المركزي وخلال الفترة المقبلة، سيمتص هذه الازمة، وتعود الأسعار إلى وضعها الطبيعي”.

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