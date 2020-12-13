صندوق تحيا مصر … هاتريك! - فاطمة ناعوت

2020/12/13 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت دخل صندوق "تحيا مصر"، موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، للمرة الثالثة، بعد تحطيم رقم قياسي جديد.



هكذا تصدّر الخبرُ مانشيتات الصحف وتيكرز وكالات الأنباء.



مبروك لمصر ومبروك للمصريين.



ولا شكَّ أن دخول موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية مرّةً واحدة يُعدُّ مجدًّا عالميًّا في ذاته.



لكن دخول تلك الموسوعة العالمية من بوابة "الإنسانية"، هو المجدُ الأبدي الذي يتذكّره التاريخُ.



فماذا لو كان الدخول من بوابة الإنس ......





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