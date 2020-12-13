اليوم العالمي للفلسفة اين نحن منه ؟ - عامر عبد زيد

2020/12/13 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عامر_عبد_زيد دع عنك كل ما تعرفه عن الفلسفة من تعالي وتجريد واغتراب عن الواقع وافتتح نافله للقول عن الفهم الذي تقدمه اليونسكو عن الفلسفة فهو فهم يغادر تلك الاحكام المسبقة ويؤسس لقراءة جديدة للفلسفة يربطها بما هو راهن .إذ ما يلزمك الآن ان تعرف كيف كانت بداية الاحتفال باليوم العالمي للفلسفة سنويّاً، والذي يصادف الخميس الثالث من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، وهنا ثمة ابجدية اخرى تظهر مع توصيف اليونسكو للفلسفة ، وا ......





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