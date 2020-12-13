ترجيحات بارتفاع أسعار النفط في 2021

2020/12/13 | 12:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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توقع مدير الاستثمار في “ساكسو بنك” الدنماركي، ستين جاكوبسن، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك أن أسعار النفط العالمية في العام المقبل سيتم تداولها في حدود 40-60 دولارًا للبرميل مع إمكانية زيادة معدلات التعافي الاقتصادي.

وقال جاكوبسن: “في عام 2021، نتوقع نطاقا يتراوح بين 40 و 60 دولارًا مع إمكانية الزيادة إذا تخطى النمو الاقتصادي العالمي توقعات معظم الاقتصاديين”.

وأشار أيضا إلى أن دور منظمة “أوبك” سينخفض على المدى الطويل.

يذكر أن دول تحالف المنتجين للنفط المعروفة باسم “أوبك+”، كانت قد اتفقت في وقت سابق على خفض الإمدادات 9.7 مليون برميل يوميا خلا، أيار وحزيران، لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا.

ومن المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا في الفترة من تموز إلى كانون الأول.

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