بيان حاد من اللجنة المالية: لن نقبل باتفاق مع كردستان خارج سلطة البرلمان

2020/12/13 | 12:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعربت اللجنة المالية النيابية، الأحد، عن رفضها ابرام اتفاق مع إقليم كردستان "خارج سلطة البرلمان واللجنة المالية النيابية".

وقال عضو اللجنة ثامر ذيبان في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (13 كانون الأول 2020)، إن "أي اتفاق مع الإقليم يبرم بعيدا عن أخذ رأي اللجنة المالية ومجلس النواب، غير ملزم ويعد باطلا".

وأضاف أن "الاتفاق مع الإقليم خارج السلطة التشريعية دون تسليم إيرادات النفط والمنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية لايمكن القبول به بالمطلق ".

وأشار إلى أنه "من يخرق قانون تمويل العجز المالي يتحمل المسوولية القانونية داخل مجلس النواب"، مؤكدا أن "اللجنة المالية النيابية ترفض أي اتفاق مع الإقليم من شأنه تسليم مبالغ مالية خارج مشروع قانون تمويل العجز المالي للإقليم".

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