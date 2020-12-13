في خطوةٍ مُهمة لإنهاء الأزمة المالية الوزير درجال يَنجح في قيادةِ الأندية والإتحادات صَوب الرعاية المالية

2020/12/13 | 12:43 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حَقق وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اليوم وبحضور رئيس الهيئة التطبيعية ومُحافظ البنك المركزي ورئيس اللجنة المالية البرلمانية نقلة نوعية تُسهم في رعاية الأندية والإتحادات الرياضية العراقية عَبر ربطها بالشركات والمصارف الأهلية في خطوةٍ مُهمة تُحسب لهُ، لجعلِ المُؤسسات الرياضية بعيدةٍ عن التمويل الحكومي والأزمات المالية، إذ تم رعاية ثمانية أندية من قبلِ الشركات و رابطة المصارف العراقية الأهلية، التي ستكون مسؤولة عن توفير الدعم المالي وحقوق الرعاية لاستمرار نشاطاتها الرياضية، بتدخلٍ مُباشر من وزير الشباب والرياضة، وهي أندية زاخو والديوانية والقاسم والناصرية والشطرة والنجف والسماوة وأربيل فضلًا عن إتحاد السباحة .

وجميعهم وقعوا على عقود الرعاية مع المصارف والشركات وبذلك تنتهى قضية شح المال لقسمٍ كبير من الرياضيين والمُشاركات والاحتياجات الخاصة بالمُشاركات بانتظار عقود أُخرى لأندية مُختلفة، فضلًا عن الدعمِ الحكومي لهم ، وكان درجال منذ إستيزاره ، عَمل جاهدًا على تغيير إستراتيجية الدعم والاستثمار في الأندية والإتحادات كما هو معمول بهِ عالميًا، لينهي بصورةٌ وأُخرى آلية الاعتماد كليًا على ما يتم استجلابه من الحكومة وفق الطرق البالية في الإدارة والعمل الذي لايلبي الطموح وبذلك من المُمكن أن تنتعش الحركة الرياضية ونحصل على نتائجٍ إيجابية خلال المُشاركات القادمة داخليًا وخارجيًا.

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