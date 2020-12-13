القبض على داعشيين ببغداد شاركا بإعدام مدنيين داخل مستشفى في نينوى

2020/12/13 | 12:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت مفارز وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، القبض على إرهابيين غربي العاصمة بغداد، من منفذي الإعدامات بحق مدنيين داخل مستشفى الجمهوري العام في حافظة نينوى.

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