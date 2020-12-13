الموسوي : تمنينا ان يعامل الكاظمي ابناء الوسط والجنوب وبغداد حينما تاخرت رواتبهم بذات الاهمية التي تعامل معها مع ابناء الاقليم

2020/12/13 | 12:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

قال النائب عن كتلة سائرون النيابية جواد الموسوي اليوم الاحد ، تمنينا ان يعامل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ابناء الوسط والجنوب وبغداد حينما تاخرت رواتبهم بذات الاهمية التي تعامل معها مع ابناء الاقليم لامتصاص غضب الشارع هناك”.

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