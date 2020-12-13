القوات الأميركية تهرب النفط السوري المسروق إلى العراق

2020/12/13 | 12:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أخرجت القوات الأميركية، رتلاً محملاً بالنفط السوري المسروق من ريف الحسكة إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية “سانا”، أن”رتلاً من 85 آلية عسكرية وصهريجاً محملة بالنفط السوري المسروق والعتاد العسكري توجه اليوم إلى العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي”.ولفتت المصادر إلى أن ”16 مدرعة لقوات الاحتلال الأمريكي رافقت الرتل إلى الحدود العراقية”.وأخرجت القوات الأميركية عشرات الأرتال المحملة بالنفط السوري المسروق من ريف الحسكة إلى الأراضي العراقية على مدى الأشهر الأخيرة وذلك في إطار مخططاتها لسرقة الثروات الباطنية السورية وحرمان الشعب السوري منها.



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