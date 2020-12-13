ائمة مساجد في كوردستان يطالبون باخراج القوات العسكرية من المدن

2020/12/13 | 12:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

طالب مجموعة من أئمة الجوامع في قضاء كوية، الاحد، بسحب القطاعات العسكرية والقوات من داخل المدن والبلدات في اقليم كوردستان.

ودعا الأئمة في مؤتمر صحفي اليوم، (13 كانون الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، "لصرف الرواتب كاملة ودون ادخار نهاية كل شهر والسماح بنتظيم تظاهرات سلمية باشراف رجال الدين في كل المدن للتنديد بالفساد.".

وشددوا على "اطلاق سراح المعتقلين والمغيبين في الاحتجاجات الأخيرة"، مشيدين بمن "فقدوا أرواحهم في الدفاع عن حقوقهم المسلوبة" على حد قولهم.



فيما طالبوا "تسليم القتلة ومطلقي النار إلى العدالة".

من جانب طالب عدد من أئمة الجوامع في السليمانية باطلاق سراح المعتقلين.

واكدوا ان "المطالبة بالحقوق يتوافق مع الشرع"، فيما أفتو "بحرمة التعرض للممتلكات العامة" مطالبين "باطلاق سراح المعتقلين بينهم أحد رجال الدين عثمان شيره يي".

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