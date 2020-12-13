التجارة : تسويق اكثر من 110 الاف طن من محصول الشلب ضمن حملة تسويق العام الحالي

2020/12/13 | 12:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن وزير التجارة علاء الجبوري، تسويق اكثر من 110 الاف طن من الشلب المحلي ضمن حملة تسويق الشلب للعام 2020.وقال الجبوري بحسب بيان لوزارة التجارة ان"الحملة التسويقية لمحصول الشلب مستمرة بوتيرة متصاعدة، وبلغ تسويق ما مجموعه (110885) طنا لغاية يوم امس في خمس محافظات شلبية".واوضح الوزير، انه"تم تشكيل فرق فنية ورقابية من مركز الوزارة وشركة تجارة الحبوب لمتابعة آليات العمل ومنع المخالفات، فضلا عن الدور الذي تؤديه الفرق الرقابية من دائرة الرقابة التجارية في متابعة آليات الفحص المختبري وتوفير الطاقات الخزنية بشكل جيد"./انتهى2

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