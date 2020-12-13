الحكيم يبحث مع السفير السعودي تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية

2020/12/13 | 12:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بحث رئيس تحالف / عراقيون / عمار الحكيم مع السفير السعودي في بغداد عبد العزيز الشمري تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين بغداد والرياض.واكد الحكيم ، حسب بيان لمكتبه الاعلامي ، حرص العراق على اقامة افضل العلاقات مع دول العالم ، لاسيما مع الاشقاء العرب بما يخدم المصالح المشتركة .وبين طبيعة وضرورة الانتخابات المبكرة المزمع اجراؤها في العراق والنتائج المرجوة منها .وتم التأكيد خلال اللقاء على تعزيز العلاقات في المجالات كافة ومنها الاقتصادية ، لما يمتلكه البلدان الجاران من ملفات مشتركة ومصالح متبادلة./انتهى3

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