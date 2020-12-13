برشلونة يرفع شعار الوفز في مواجهة ليفانتي

2020/12/13 | 12:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / متابعة …يستضيف برشلونة نظيره ليفانتي، على ملعب كامب نو، اليوم الأحد، لخوض مباراة الجولة 12 من الدوري الإسباني.

ويأمل مدرب البرسا، الهولندي رونالد كومان، تحقيق الفوز في مباراة الليلة، لاستعادة ثقة الجمهور والإدارة، بعد الهزيمتين المتتاليتين في “الليغا”، ودوري أبطال أوروبا، خلال الأسبوع الماضي.

ويدخل كومان مباراة اليوم، على أمل استغلال عامل الأرض، في تقديم مباراة جيدة، وتحقيق الفوز لخطف ثلاثة نقاط ثمينة، للتقدم في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وأكد كومان في المؤتمر الصحافي للمباراة، أنه يأمل تحسن أداء لاعبيه قائلاً: “نحتاج للتحسن بعض الشيء، لأن مستوانا في “الليغا” ليس جيداً، نحتاج أيضاً للتحسن على الجانب الدفاعي، أهداف اليوفي جاءت من كرات عرضية، وأمام عدد من اللاعبين، وهو أمر ليس جيداً لذا يجب علينا تحسين ذلك، وهذه أفضل إجابة أستطيع إعطائها لك”.

وعلى الجانب الآخر، يدخل ليفانتي مباراة الليلة على أمل استغلال حالة الترنح التي يمر بها برشلونة تحت قيادة رونالد كومان، لتحقيق فوز ثمين يرفع رصيدهم في جدول ترتيب الدوري، للهرب من مربع الهبوط.

ويحتل برشلونة المركز العاشر برصيد 14 نقطة، بينما ليفانتي يقبع في المركز 18 برصيد 11 نقطة.



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