نائب يطالب ديوان الرقابة المالية بالتحرك لربط رواتب موظفي كردستان بالحكومة المركزية - عاجل

ويوم أمس، أكد النائب عن تحالف الفتح، حنين قدو، ان ارسال الاموال الى حكومة اقليم كردستان يجب ان يقابله التزام كردستان بالاتفاق النفطي، وكذلك تسليم إيرادات المنافذ البرية والجوية، لافتا الى ان هناك توجهاً لتوطين رواتب موظفي اقليم كردستان اسوة بموظفي بقية مناطق العراق.
وقال قدو في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ارسال الاموال من قبل الحكومة الاتحادية الى كردستان مخالفة قانونية لقانون الادارة المالية وكذلك دستورية في حال لم يلتزم كردستان بتطبيق الاتفاق النفطي وكذلك تسليم ايرادات المنافذ".
واضاف ان "هناك توجها حكوميا بناءً على طلب النواب الكرد لتوطين رواتب الموظفين الكرد من اجل ضمان رواتبهم بسلامة دون ان تذهب الى جيوب الفاسدين".
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