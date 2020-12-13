نائب يطالب ديوان الرقابة المالية بالتحرك لربط رواتب موظفي كردستان بالحكومة المركزية - عاجل

2020/12/13 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداددعا النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، الأحد (13 كانون الأول 2020)، ديوان الرقابة المالية إلى أخذ دوره في اكمال ملف ربط رواتب موظفي إقليم كردستان بالحكومة الاتحادية. وقال الموسوي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "هناك توجه لربط رواتب موظفي إقليم كردستان بالحكومة الاتحادية عبر بطاقة الكي كارد"، لافتا إلى أن "ديوان الرقابة المالية يجب أن يأخذ دوره في دخول الاقليم والتدقيق في سجلات وبيانات الموظفين الكرد". وأضاف أن "هذا الإجراء سيضمن وصول رواتب الموظفين في كردستان بسلامة وكذلك يكشف عن أعداد الموظفين الحقيقيين في الإقليم"، لافتا إلى أن "الاتفاق أيضا على تسليم واردات النفط والمنافذ إلى بغداد سيحل جميع الأزمات العالقة بين الجانبين".

ويوم أمس، أكد النائب عن تحالف الفتح، حنين قدو، ان ارسال الاموال الى حكومة اقليم كردستان يجب ان يقابله التزام كردستان بالاتفاق النفطي، وكذلك تسليم إيرادات المنافذ البرية والجوية، لافتا الى ان هناك توجهاً لتوطين رواتب موظفي اقليم كردستان اسوة بموظفي بقية مناطق العراق.

وقال قدو في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ارسال الاموال من قبل الحكومة الاتحادية الى كردستان مخالفة قانونية لقانون الادارة المالية وكذلك دستورية في حال لم يلتزم كردستان بتطبيق الاتفاق النفطي وكذلك تسليم ايرادات المنافذ".

واضاف ان "هناك توجها حكوميا بناءً على طلب النواب الكرد لتوطين رواتب الموظفين الكرد من اجل ضمان رواتبهم بسلامة دون ان تذهب الى جيوب الفاسدين".

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