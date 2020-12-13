مرجحاً موعداً لعودتها.. سياسي كردي: “القمع” أوقف تظاهرات السليمانية مؤقتاً

2020/12/13 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية

أكد عضو حراك الجيل الجديد، صلاح داوود، اليوم الأحد (13 كانون الأول 2002)، أن التظاهرات توقفت في محافظة السليمانية بسبب القمع الذي استخدمته السلطة وأحزابها ضد المتظاهرين.

وقال داوود في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "السلطات الأمنية انتشرت بصورة مريبة وكأنها في حالة حرب، بينما المتظاهرون يطالبون بحقوقهم المشروعة، ورواتبهم المتأخرة".

وأضاف، أن "توقف التظاهرات هو بشكل وقتي، وستستمر المطالبة بالإصلاح وتوفير الرواتب، ويجب على حكومة الإقليم الاستجابة وتسليم العائدات للحكومة الاتحادية وتوزيع الرواتب بشكل منتظم، وفي حال كان غير ذلك، فإن التظاهرات مرشحة للعودة وبقوة خلال الأيام المقبلة".

وبعد أكثر من أسبوع شهدت فيه محافظة السليمانية تظاهرات واسعة، لم تشهد المدينة منذ يوم أمس أي مظاهر للاحتجاج في المدينة والأقضية التابعة لها.

وتخلل التظاهرات في السليمانية، أحداث عنف، تسببت باستشهاد عدد من المتظاهرين، وإصابة آخرين، جراء إطلاق النار عليهم، وتفريقهم بقنابل الدخان، من السلطات الأمنية.

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