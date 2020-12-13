القبض على اثنين ممن نفذوا ’’إعدامات داعش’’ في مستشفى الجمهوري بنينوى

2020/12/13 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

القت مفارز وكالة الاستخبارات، اليوم الأحد، القبض على ارهابيين اثنين في منطقة حي الجهاد ببغداد، مطلوبين وفق احكام المادة ٤ إرهاب، عملا بتنفيذ عمليات الإعدام داخل مستشفى الجمهورية في نينوى.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على ارهابيين اثنين في منطقة حي الجهاد ببغداد، مطلوبين وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهما لعصابات داعش الارهابية، واللذين عملا ضمن ما يسمى (مفارز ابو ليث الانصاري) تحت كنى ( ابوحاتم، وابو عناد) المشتركة بتنفيذ عمليات الاعدام التي طالت المواطنين الابرياء داخل مستشفى الجمهورية في محافظة نينوى".

وأضافت، "كما اشتركا بعمليات ارهابية اخرى ضد القوات الامنية وتهجير المواطنين خلال سيطرة عصابات داعش على المحافظة، حيث دونت اقوالهما بالاعترافات ابتدائيا وجرى ايداعهما في التوقيف لاستكمال التحقيقات اللازمة بحقهما".

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