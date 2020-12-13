"ذات مرة في العراق" يفوز بجائزة الوردة الذهبية

2020/12/13 | 12:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مهرجان الجوائز العالمية الذي يُطلق عليه (الوردة الذهبية)، الأربعاء الماضي على منصة التواصل الاجتماعي، حفلاً افتراضياً، خاص بتوزيع الجوائز على الأفلام والبرامج التلفزيونية الفائزة لعام 2020، شارك فيه نخبة من المنتجين والمسؤولين التنفيذيين من محطات البث المستقلة والعامة ورؤساء شركات الأنتاج في العالم.

واعلنت لجنة التحكيم، عن فوز الفيلم الوثائقي (ذات مرة في العراق) المستوحاة احداثه عن كتاب من تأليف الدكتور ريناد منصور والمخرج البريطاني جيمس بلوميل، على جائزة المهرجان Rose D’Or (الوردة الذهبية) كأفضل فيلم وثائقي لعام 2020.

وقد وزع المهرجان في دورته الحالية ال 59 الجوائز على أفلام وبرامج تلفزيونية من ستة بلدان: المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والأرجنتين وفرنسا وأستراليا، إضافة الى جوائز تقديرية للمواهب الناشئة والأداء العام والإنجاز مدى الحياة.



وشملت، إضافة الى الأفلام الوثائقية، الأفلام الكوميدية والدراما وأفلام الواقع والفن والأطفال والشباب والتواصل الأجتماعي.

وتعود بدايات تنظيم المهرجان العالمي (الوردة الذهبية) الى التلفزيون السويسري، الذي بادر بتنظيمه واطلاقه من مدينة مونترو السويسرية عام 1961، ثم توسعت فعالياته وانتقلت الى العديد من المدن الأوروبية.

PUKmedia متابعة

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